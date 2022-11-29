Пожилой автомобилист сбил двух человек в Калининграде

В Калининграде в результате наезда легковой машины пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 ноября на улице Карла Маркса. Установлено, что 75-летний мужчина за рулем легковой Skoda допустил наезд на двух человек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП оба пешехода получили различные травмы, пишет ИА FlashNord. У автомобиля оказалось разбито лобовое стекло.

По словам водителя, он заметил людей только на расстоянии 1 м от машины, избежать наезда не было возможности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 ноября в селе Корневое в Рязанской области 60-летнего мужчину-пешехода сбил автомобиль ВАЗ-2110, после чего на него наехал Nissan Terrano. В результате наезда сразу двух авто мужчина погиб.