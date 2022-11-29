В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО

Венгрия не допустит созыва комиссии Украина — НАТО до тех пор, пока не будут восстановлены права этнических венгров в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 29 ноября, на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы много лет назад дали понять, что пока Украина не вернет закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать созыву этого органа», — заявил он.

По словам министра, Венгрия не подимала этот вопрос с тех пор, как начался конфликт на Украине, и в ближайшее время не собирается этого делать.

«Будем надеяться, что мир наступит как можно скорее, и тогда этот вопрос снова можно будет обсудить», — отметил Сийярто.

До этого, 15 ноября, посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов указал на то, что венгры лучше всех в Европе понимают, какого рода режим установился на территории современной Украины. По его словам, они знают это по опыту более 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье и подвергающихся языковой и иной дискриминации со стороны киевского режима, так же как и русские.

Поэтому Венгрия с 2017 года последовательно блокировала проведение официальных заседаний комиссии Украина — НАТО и сейчас занимает «особую позицию при обсуждении еэсовских инициатив об оказании содействия Киеву», пояснил посол.

Ранее, в середине июля Сийярто сообщал, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защищать венгров силой оружия. Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе «Об образовании», вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.