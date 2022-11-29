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Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля

Bloomberg: без российского дизельного топлива Европа столкнется с небывалым кризисом
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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы. Об этом во вторник, 29 ноября пишет обозреватель Bloomberg Джек Виттельс.

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Журналист отмечает, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе. Он приводит данные аналитической компании Vortexa Ltd., согласно которым около половины закупленного ЕС и Великобританией топлива в ноябре было импортировано из России морскими путями.

«С 1 по 24 ноября доля России составила 45% от общего объема поставок», — говорится в статье.

Виттельс напомнил, что с 5 февраля 2023 года европейские страны договорились прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России. Журналист подчеркнул, что Европа как можно скорее должна найти альтернативные источники для импорта дизеля.

«Евросоюз рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса», — подытожил автор статьи.

Накануне Bloomberg предсказал зависимость Запада от Азии без топлива из России. В издании подчеркнули, что в условиях отказа стран Европы и США от российских нефтепродуктов создается риск углубления их зависимости от Китая и Кувейта.

Ранее, 9 ноября, обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс высказал мнение о том, что в ближайшие месяцы Евросоюз испытает острый дефицит дизельного топлива. По его словам, в скором времени запасы дизеля на северо-западе Европы достигнут минимума за последние 12 лет из-за решения ряда стран отказаться от российского топлива.

В конце октября японское издание Nihon Keizai написало, что США расширили экспорт энергоресурсов, чтобы компенсировать поставки российской нефти, которой лишились государства Европы. Однако в стране возникла нехватка дизельного топлива, которая усугубила инфляцию. По мнению автора статьи, из-за этого Вашингтон может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит по экономике Евросоюза.

В конце сентября испанская газета El Pais сообщила, что из-за нефтяного эмбарго Евросоюз (ЕС) может остаться без незаменимого в нынешних условиях дизельного топлива из России.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость этого ресурса будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения распространится на другие нефтепродукты.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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