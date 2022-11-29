Жителю Череповца вынесли приговор за ритуальное убийство пенсионерки

Житель Череповца, признанный виновным в жестоком убийстве пенсионерки, отправлен в колонию строгого режима на 17 лет. Такое решение 29 ноября вынес суд в Вологодской области.

Наряду с лишением свободы мужчине назначили годовой ограничительный срок и взыскали с него 1 млн рублей за моральный вред.

«Ритуальная» расправа произошла в начале апреля в многоэтажке на улице Металлургов. Нетрезвый 44-летний мужчина обманом вынудил 86-летнюю женщину открыть дверь квартиры и напал на нее с ножом.

Войдя внутрь, он перерезал телефонный провод, а затем догнал израненную бабушку в подъезде. Мужчина снова нанес множество ударов, после чего вырезал на ее теле ритуальные символы. Пострадавшая скончалась от полученных ран.

Подсудимый свою вину отрицал, однако суд признал доказательства достаточными.

Ранее в этот день сообщалось, что в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по факту убийства 82-летней женщины. Следствие полагает, что сын погибшей поссорился со своей матерью и нанес ей многочисленные удары ножом в область грудной клетки.