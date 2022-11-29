Территорию будущей больницы в Нижнем Тагиле огородят за 2,2 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месте строительства детской многопрофильной больницы построят забор. Об этом сообщает ТагилСити.ру со ссылкой документацию на портале госзакупок.

Подрядчик на работы уже определен, им стало ООО «МК-групп». По периметру стройки рабочие должны установить 650 пог. м забора, остальные участки конструкции находятся в нормальном состоянии.

Стоимость контракта с фирмой составила 2,2 млн рублей при начальной цене в 2,3 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Как уточняет ТагилСити.ру, строительство новой больницы горожане ожидают многие годы. Возвести учреждение не удавалось из-за отсутствия финансирования. По предварительным данным, больница на Гальянке должна появиться к 2025 году.