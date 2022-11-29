Реклама
Прямой эфир
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Общество
Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine
Мир
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
Пресс-релизы
Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона
Мир
Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку
Мир
Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске
Мир
Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине
Авто
Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию
Мир
Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов

В Москве подвели итоги выставки импортозамещающих технологий в реставрации

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 6 тыс. человек посетили выставку «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в Москве с 24 по 26 ноября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня при реставрации архитектурных памятников в Москве используются именно отечественные материалы, западные санкции на отрасль никак не повлияли, она устойчива. В стране достаточно технологий, ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить автономную работу специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Это и показала выставка, где демонстрировались современные и перспективные решения», — отметила вице-мэр.

Выставка проходила в центре современного искусства «Винзавод». Площадь экспозиции составила 2,5 тыс. кв. м. Российские производители представили там свыше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. В частности, посетителей познакомили с процессом воссоздания стеклянных блоков Фальконье. Данная технология, появившаяся только в прошлом году, призвана решить проблему реставраторов по восстановлению памятников архитектуры с таким видом остекления.

«Для наглядности мы выставили исторические образцы 120-130-летней давности и их современные копии, точность воспроизведения которых была достигнута благодаря современным 3D-технологиями», — рассказал искусствовед Никита Андреев.

В общей сложности в рамках выставки состоялось больше 100 мероприятий, включая лекции, мастер-классы и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов. На мероприятии выступили 140 спикеров из России и дружественных стран — мастеров реставрации, историков, представителей бизнеса и органов власти. Одним из событий деловой программы стала дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт», участники которой обсудили возможности локализации в столице производства российских компаний из других регионов.

На мастер-классах профессиональные реставраторы демонстрировали, как работать с различными материалами и декоративными элементами. Посетители поучаствовали в процессе реставрации оригинальной двери дома Жолтовского на Смоленской площади.

Также в рамках выставки состоялось соревнование: 35 студентов профильных образовательных учреждений из пяти регионов страны состязались в мастерстве восстановления лепного декора, станковой масляной живописи, реставрации изделий из дерева, каменной кладки и металлической кровли. Призерами стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Орла.

Организаторами выставки выступили Российская ассоциация реставраторов и правительство Москвы.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022