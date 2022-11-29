В Москве подвели итоги выставки импортозамещающих технологий в реставрации

Порядка 6 тыс. человек посетили выставку «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в Москве с 24 по 26 ноября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня при реставрации архитектурных памятников в Москве используются именно отечественные материалы, западные санкции на отрасль никак не повлияли, она устойчива. В стране достаточно технологий, ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить автономную работу специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Это и показала выставка, где демонстрировались современные и перспективные решения», — отметила вице-мэр.

Выставка проходила в центре современного искусства «Винзавод». Площадь экспозиции составила 2,5 тыс. кв. м. Российские производители представили там свыше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. В частности, посетителей познакомили с процессом воссоздания стеклянных блоков Фальконье. Данная технология, появившаяся только в прошлом году, призвана решить проблему реставраторов по восстановлению памятников архитектуры с таким видом остекления.

«Для наглядности мы выставили исторические образцы 120-130-летней давности и их современные копии, точность воспроизведения которых была достигнута благодаря современным 3D-технологиями», — рассказал искусствовед Никита Андреев.

В общей сложности в рамках выставки состоялось больше 100 мероприятий, включая лекции, мастер-классы и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов. На мероприятии выступили 140 спикеров из России и дружественных стран — мастеров реставрации, историков, представителей бизнеса и органов власти. Одним из событий деловой программы стала дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт», участники которой обсудили возможности локализации в столице производства российских компаний из других регионов.

На мастер-классах профессиональные реставраторы демонстрировали, как работать с различными материалами и декоративными элементами. Посетители поучаствовали в процессе реставрации оригинальной двери дома Жолтовского на Смоленской площади.

Также в рамках выставки состоялось соревнование: 35 студентов профильных образовательных учреждений из пяти регионов страны состязались в мастерстве восстановления лепного декора, станковой масляной живописи, реставрации изделий из дерева, каменной кладки и металлической кровли. Призерами стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Орла.

Организаторами выставки выступили Российская ассоциация реставраторов и правительство Москвы.

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