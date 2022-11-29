Названы личности похитивших девушку из-за отказа выйти замуж

Установлены личности мужчин, похитивших в Тамбовской области 18-летнюю девушку после отказа выйти замуж, сообщают 29 ноября «Известия».

Мужчины 18 ноября ворвались в квартиру, где жила потерпевшая, схватили ее и увезли на легковом автомобиле. Похищение попало в камеры видеонаблюдения.

Родственники похищенной кинулись за машиной злоумышленников в погоню, но догнать похитителей не смогли.

Девушка сбежала от них через несколько дней и написала заявление о похищении в полицию.

Всего в совершении особо тяжкого преступления участвовали трое мужчин: 20-летний парень, его старший брат и отец. Амик Шамоян, Ало Шамоян и Оганнес Шамоян были объявлены в розыск. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

29 ноября 20-летний похититель был задержан и заключен под стражу. Его отец и брат объявлены в федеральный розыск.