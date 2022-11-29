Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 военных ВСУ

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил он.

В Минобороны также рассказали, что украинские силы пытались атаковать на купянском (в районе Ивановки Харьковской области) и краснолиманском направлениях (в направлении Червонопоповки в ЛНР). Попытки были пресечены.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — уточнил официальный представитель ведомства.



28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ перебрасывают новые подразделения с херсонского на донецкое направление. В основном речь идет о резервистах старше 55 лет.

В этот же день Конашенков рассказал, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск, но безуспешно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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