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Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 военных ВСУ

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Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил он.

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В Минобороны также рассказали, что украинские силы пытались атаковать на купянском (в районе Ивановки Харьковской области) и краснолиманском направлениях (в направлении Червонопоповки в ЛНР). Попытки были пресечены.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — уточнил официальный представитель ведомства.

28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ перебрасывают новые подразделения с херсонского на донецкое направление. В основном речь идет о резервистах старше 55 лет.

В этот же день Конашенков рассказал, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск, но безуспешно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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