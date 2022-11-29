Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона

Серия парусных регат — открытый Кубок Tenzor International Cup 2022 подвела итоги сезона и наградила победителей.

В захватывающих спортивных баталиях четырехэтапной серии приняли участие 32 команды. От этапа к этапу турнирная таблица претерпевала изменения, результаты гонок были очень плотные, разрывы минимальные…. Интрига в определении победителя сезона и обладателя главного трофея — Кубка Tenzor International Cup 2022 сохранялась до самого финала.

Сильнейшей в этом сезоне стала команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова. Каждый этап «Богатыри» стабильно поднимались на подиум, что позволило опередить ближайших соперников и выиграть Кубок Tenzor International Cup 2022.

На второе и третье место претендовало несколько команд. Решающим стал третий этап серии, в котором начислялись двойные очки. Команда Tenzor Sport Милены Никитиной и Даниила Одинцова за счет победы на этом этапе вышел на второе место по итогам сезона. Тройку призеров в общем зачете замкнула команда Elf/Hubex Сергея Соболева и Кирилла Фролова.

В десятке сильнейших серии Tenzor International Cup 2022 отметились команды Nord, Kalina Racing Team, ZID art Sailing Team, Eyed Mushrooms, «Лазурный берег», Tenzor Legal и Russo Trans.

Победители и призеры Серии получили ценные призы от титульного партнера регаты — финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group, а также от партнеров финального этапа

Регаты Tenzor International Cup 2022 запомнились не только высоким уровнем соперников, спортивной составляющей и профессиональным судейством. Насыщенная береговая программа каждого этапа сделала эти парусные соревнования настоящим яхтенным праздником для всех. Интересные мастер-классы и развлечения для детей и взрослых, анимации, музыкальные шоу, прямые трансляции регаты и гастрономические программы традиционно собирали в яхт-клубе многочисленных гостей и болельщиков.

Серия Tenzor International Cup в сезоне-2022 также сделала важный шаг в расширении деловых коммуникаций, войдя в программу Восточного экономического форума – 2022 в кооперации с фондом «Росконгресс» и его клубной спортивной платформой Roscongress Sport Club.

За информационную поддержку соревнования выражаем благодарность «Русской Медиа Группе», МИЦ «Известия», телеканалу «Матч ТВ», МГТРК «Мир», телеканалу «360», Crocus Media, Forbes, «ВКонтакте», «Ведомости Спорт», Радио «Монте Карло», RU.TV, информационному агентству «Национальная Служба Новостей» (НСН), журналам «Элитный спорт и отдых», Yacht Russia, Yachting, журналу «Аэрофлот», порталу News.ru, «Федеральному Бизнес-Журналу», журналу «Компания».

Подготовка к новому сезону уже началась. До новых встреч на Tenzor International Cup 2023.