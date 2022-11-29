Иран отпраздновал победу над Уэльсом на ЧМ-2022 массовой амнистией

Более 700 заключенных были освобождены из тюрем Ирана после того, как сборная страны одержала победу над командой из Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство Al-Ain News 29 ноября.

«После победы сборной Ирана по футболу над Уэльсом главный судья Голам Хоссейн Мохсени Эджей поздравил иранский народ с этой победой и издал приказ относительно заключенных в стране в 12 иранских провинциях», – уточняет агентство.

Сообщается, что амнистия коснулась и осужденных, участвовавших в протестах в Иране, кроме тех, кому приговор был вынесен за нападение на правоохранителей, поджог или сожжение Корана.

Сборная Ирана обыграла команду Уэльса 25 ноября. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей гол на 98‑й минуте забил Роозбе Чешми, затем на 101-й минуте отличился Рамин Резаэян.

После этого матча Иран занял второе место в группе B с тремя очками. На счету команды Уэльса пока ноль очков.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.