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Власти Польши начали борьбу со злоупотреблением помощью среди беженцев

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Варшава начала борьбу со злоупотреблением помощью среди беженцев с Украины, сообщил 29 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с журналистами.

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«Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения», — отметил он.

Моравецкий также добавил, что власти республики, на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки на территории Украины, ожидают новый поток беженцев в ближайшем будущем и хотят минимизировать нагрузку на бюджет страны.

«Мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответствующим образом подготовлена, чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев», — резюмировал польский премьер.

Ранее, 21 ноября, глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой. Также об этом сообщал и заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, привести конкретные цифры сейчас сложно, но предполагается, что уровень не будет такой, как в конце февраля – начале марта.

До этого, 25 октября, появилась информация о том, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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