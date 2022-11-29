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Генсек НАТО Столтенберг назвал ущерб от ракетных ударов по Украине колоссальным

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Ракетные удары наносят колоссальный ущерб Украине. Об этом во вторник, 29 ноября, выступая перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Мы должны понимать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — сказал он, добавив, что военный блок намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву.

По словам генсека НАТО, страны — члены альянса, в частности, помогут Украине восстановить газовую и энергетическую инфраструктуру и продолжат поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО). НАТО уже поставило Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре, напомнил Столтенберг.

Он также предположил, что удары по критической инфраструктуре могут продолжиться.

Кроме того, генсек военного блока отметил, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны. По словам генсека НАТО, встреча в Бухаресте станет платформой, делающей шаг вперед в поддержке Киева.

Ранее, 27 ноября, Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

25 ноября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт совместные меры для поддержки Украины. Отмечалось, что министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

Так, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Удар был нанесен из высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в Минобороны РФ.

23 ноября в результате ударов удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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