Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Ижевске в декабре

В Ижевске (Удмуртия) в начале декабря планируется открыть стелу «Город трудовой доблести». Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стела расположена в сквере у Вечного огня. Торжественная церемония открытия состоится в День Героев Отечества 9 декабря, пишет ИА «Сусанин».

Обрамляют стелу три пилона, на которых отображен трудовой подвиг оружейников, металлургов и медиков Ижевска в годы Великой Отечественной войны. Сюжет был разработан московскими художниками и архитекторами.

Памятник облицован красным гранитом с барельефами, изготовленными мастерами каслинского литья. Сейчас специалисты завершают последние штрихи в монтаже объекта, уточняет Udm-info.ru.

8 мая 2021 года на месте будущей стелы была заложена капсула времени. 28 ноября 2022-го ее перенесли в основание одного из пилонов. Вскрыть капсулу планируется в 2045 году, в год празднования 100-летия Победы.