МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях (АЭС) Украины. Об этом заявил в своем аккаунте в Twitter глава организации Рафаэль Гросси во вторник, 29 ноября, после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Я подтвердил на встрече с главой МИД Украины, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС страны для защиты их энергетической инфраструктуры», — написал он.

Эксперты МАГАТЭ уже проинспектировали два ядерных объекта в украинском Харькове 11 ноября на фоне данных о готовящейся Киевом провокации с так называемой грязной бомбой. В сообщении международного агентства тогда было сказано, что никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала не было обнаружено.

25 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о невозможности проверить все радиоактивные объекты на Украине. Он также отметил, что агентство занимается ядерным материалом, однако в его компетенции не входит работа с радиоактивным материалом.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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