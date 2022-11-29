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Военный эксперт назвал провокацией вторжение крейсера США в китайские воды

Военный эксперт Юлин о вторжении крейсера США в китайские воды: Вашингтон хочет спровоцировать Пекин на боевые действия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 1st Class Jeremy G
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Военный эксперт Борис Юлин 29 ноября в беседе с «Известиями» назвал провокацией вторжение ракетного крейсера США в китайские воды.

Ранее в этот день официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без разрешения китайского правительства.

«Этот остров является спорной территорией между Филиппинами и Китаем, но американцы постоянно пытаются спровоцировать Китай, видимо, считая, что сейчас наиболее подходящий момент для начала войны против Китая. Пытаются спровоцировать Китай на какую-либо агрессию, чтобы выставить его нападающей стороной. С этим был связан визит [спикера палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань, с этим же связаны действия американских военно-морских сил вблизи берегов Китая», — сказал Юлин.

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Как отметил эксперт, прямым нарушением китайских территориальных вод это не является, потому что американцы не признали этот остров китайским, но является провокацией, способной «спровоцировать Пекин на какие-то ответные действия».

«Вот так американцы стараются ходить по краю, не переступая вроде бы границу, но провоцируя Китай на боевые действия для того, чтобы объявить его агрессором», — заключил Юлин.

Седьмой флот ВМС США, в свою очередь, назвал ложным заявление Пекина о незаконном вторжении крейсера Chancellorsville в китайские воды.

По словам американской стороны, крейсер «в соответствии с международным правом» провел операцию «по обеспечению свободы судоходства», после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Ситуация в регионе нередко осложняется из-за прохода в этих водах военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИДа, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.

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