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На АЗС в Венгрии возник дефицит бензина и дизеля

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Дефицит бензина и дизельного топлива возник на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) в Венгрии, и эксперты считают, что ситуация может ухудшиться после введения Евросоюзом 5 декабря дополнительных ограничений на поставки российской нефти. Об этом 29 ноября сообщил венгерский портал Telex.

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Ранее во вторник крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что ограничила экспорт и перенаправила свою продукцию на внутренний рынок.

«В последние дни мы столкнулись с частичной нехваткой продукции, которая затронула примерно 20% наших автозаправочных станций и продолжалась несколько часов», — говорится в сообщении нефтепереработчика.

Топливом обеспечено более 85% АЗС в Венгрии, отметили в MOL.

Там напомнили, что правительство Венгрии год назад ввело предельные цены на топливо в розничной торговле. Ограничения действуют на АЗС при продаже определенных объемов бензина и дизтоплива.

«С момента введения фиксированных цен мы постоянно ограничиваем поставки топлива на внешние рынки и перенаправляем его на венгерские заправки, а также увеличиваем свои внутренние запасы за счет импорта, чтобы обеспечить надежность снабжения в стране», — добавили нефтяники.

По мнению экспертов, ситуация на топливном рынке в Венгрии очень сложная. Причинами названы введение потолка цен, сокращение импорта и введение санкций. Как отметил аналитик банковско-финансовой группы Erste Тамаш Плетцер, импортировать бензин стало невыгодно, потому что внутри страны его пришлось бы продавать по более низким ценам.

Положение может ухудшиться, поскольку на мировом рынке тоже наблюдается дефицит дизельного топлива, а тем временем наступает рождественский сезон, когда спрос на бензин растет.

Эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу 5 декабря, что также ударит по рынку. Санкции затронут НПЗ, снабжающие топливом регионы Венгрии, заключили эксперты.

Как говорится на сайте MOL, компания отвечает за обеспечение безопасности поставок топлива как в Венгрии, так и на региональном уровне. Сырая нефть, перерабатываемая в Венгрии на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, поступает из трех источников Из России по нефтепроводу «Дружба» поступает 60% нефти, около 10% предоставляет отечественное производство, и 30% поступает по трубопроводу Adria.

Правительство Венгрии ранее признавало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными.

Ранее, 25 ноября, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что власти Украины намеренно создают проблемы для работы внутри страны ряду компаний из Венгрии, из-за того что те работают в том числе и на территории РФ. От дискриминации со стороны властей Украины пострадали фармацевтические компании, а также венгерская нефтегазовая корпорация MOL, отметил он.

23 ноября Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ, поскольку на европейском рынке будет меньше этих энергоносителей.

До этого, 7 сентября, президент России Владимир Путин пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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