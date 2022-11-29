Jaguar сбил женщину с младенцем в Новороссийске

В Новороссийске водитель Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской, в которой находился младенец. Об этом 29 ноября сообщает портал «Кубанские новости».

«Оба пострадавшие доставлены в больницу для обследования», — приводит портал слова заместителя руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 59-летний местный житель.

Ранее, 27 ноября, В Москве на улице Свободы автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. По данным «Известий», в результате мать детей погибла. Позже скончался ее малолетний сын. Дочка потерпевшей была выписана из больницы спустя два дня.