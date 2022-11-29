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Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник, 29 ноября, поручил восстановить Приазовский государственный технический университет в Мариуполе к сентябрю 2023 года.

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«Включите его в первоочередные задачи, чтобы к 1 сентября реконструировали и запустили в эксплуатацию», — сказал Хуснуллин на заседании попечительского совета Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Также вице-премьер оценил взаимодействие МГСУ с вузами в новых регионах России — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Положительной оценки заслуживает взаимодействие МГСУ с профильными вузами на территории новых регионов нашей страны — Донбасской национальной архитектурно-строительной академии и Приазовского государственного строительного университета. Безусловно, поддержка коллег, оказавшихся в сложных условиях, относится к интересам отрасли и страны в целом», — отметил Хуснуллин.

20 ноября Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года. По его словам, всего в Мариуполе работают 28 тыс. строителей. На данный момент идет восстановление около 1250 объектов. Всего восстановлено 150 домов.

4 ноября президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.

Ранее, 13 октября, Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в Донбассе их около 32 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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