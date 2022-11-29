Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог страны от 29 ноября.

Так, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Это уже третья воздушная тревога за сутки.

Ранее в этот день тревога была объявлена на всей территории Украины. В ночь на 29 ноября сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области, а днем — в Николаеве.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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