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СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Совет Федерации (СФ) в среду рассмотрит обращение к парламентам мира о необходимости принять неотложные меры для прекращении обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны. Об этом, во вторник, 29 ноября заявил вице-спикер СФ Юрий Воробьев.

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«Совет палаты принял решение включить в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации обращение к парламентам зарубежных стран по вопросу необходимости принятия неотложных мер и усилий, направленных на прекращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — приводит его слова «РИА Новости».

Воробьев добавил, что текст обращения готовят комитеты СФ по обороне и безопасности и международным делам.

Ранее, 25 ноября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ведет диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС.

23 ноября глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили обстановку на ЗАЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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