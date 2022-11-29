Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе

Вьетнамский автопроизводитель VinFast перенес запуск продаж электрических внедорожников VF 8 и VF 9 в Европе на начало 2023 года из-за глобальной нехватки полупроводников. Об этом 29 ноября сообщило издание Autonews Europe.

Помимо этой причины стала известна еще одна: задержка поставки электрокроссоверов в Европу связана с тем, что VinFast первую партию электровнедорожников направила в США. Согласно заявлению VinFast, электромобили VF 8 будут доставлены для передачи клиентам в Калифорнии в конце декабря текущего года.

По сообщению Bloomberg, это связано с тем, что компания рассматривает возможность первичного публичного размещения акций в США в январе 2023 года.

В 2022 году на автосалоне в Париже компания VinFast представила четыре полностью электрических автомобиля: небольшой кроссовер VF 6, компактный кроссовер VF 7, среднеразмерный внедорожник VF 8 и большой внедорожник VF 9.

Что касается Европы, то в VinFast заявили, что до конца текущего года компания планирует открыть свои первые флагманские магазины марки в Германии, Франции и Нидерландах.

19 октября вьетнамский национальный автопроизводитель VinFast запатентовал в России два своих кроссовера. Компания оформила в РФ патенты на две перспективные модели, которые производитель публично еще не показывал. На одном из документов запечатлен внешний вид субкомпактного кроссовера, на другом — экстерьер компактной машины. Оба вьетнамских VinFast выполнены в достаточно современном стиле. Субкомпактная модель решена в двухтоновом оформлении кузова — капот и передние стойки окрашены в черный цвет. В 2019 году VinFast впервые сообщила о возможных планах выйти на рынок РФ, однако позднее каких-то конкретных шагов от компании не последовало.