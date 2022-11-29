Неизвестный с ножом напал на профессора Токийского университета

Неизвестный мужчина напал на профессора Токийского университета на территории кампуса учебного заведения. Преступник нанес ножом несколько ударов в шею, сообщает 29 ноября Kyodo News.

Отмечается, что пострадавший — известный в Японии 64-летний социолог Синдзи Миядай, работающий преподавателем в университете. В результате нападения он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент сотрудники разыскивают преступника.

В конце октября 46-летний мужчина напал с ножом на посетителей одного из торговых центров Милана. Сообщалось, что в результате трагедии четыре человека получили ранения, еще один человек погиб.