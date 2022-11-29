Выжившую в ДТП в Москве девочку выписали из больницы

Девочку, чьи мать и брат скончались из-за наезда автомобиля Kia под управлением женщины в наркотическом опьянении, выписали из больницы во вторник, 29 ноября. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Дочка потерпевшей сегодня выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

Представитель ведомства отметила, что в настоящее время формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства. Также планируется назначение автотехнической экспертизы.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении фигурантки уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — заключила Иванова.

27 ноября автомобиль Kia, за рулем которого была Наталья Украинская, наехал на женщину с двумя маленькими детьми. В результате мать детей погибла. Позже скончался ее малолетний сын, передает RT.

На следующий день в прокуратуре сообщили о задержании Украинской. Тогда же стало известно, что женщина в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, за полтора года до аварии Украинская была лишена водительских прав.

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Очевидец происшествия рассказал, что иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.