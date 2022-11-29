Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины
Политика
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Мир
Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога
Авто
Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе
Мир
Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS
Мир
Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка
Мир
Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран
Мир
Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15
Экономика
Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году
Авто
Tesla объявила о рестайлинге Model 3
Мир
Bloomberg узнало о планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей

Выжившую в ДТП в Москве девочку выписали из больницы

0
Фото: t.me/moscowproc
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочку, чьи мать и брат скончались из-за наезда автомобиля Kia под управлением женщины в наркотическом опьянении, выписали из больницы во вторник, 29 ноября. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

«Дочка потерпевшей сегодня выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

Представитель ведомства отметила, что в настоящее время формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства. Также планируется назначение автотехнической экспертизы.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении фигурантки уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — заключила Иванова.

27 ноября автомобиль Kia, за рулем которого была Наталья Украинская, наехал на женщину с двумя маленькими детьми. В результате мать детей погибла. Позже скончался ее малолетний сын, передает RT.

На следующий день в прокуратуре сообщили о задержании Украинской. Тогда же стало известно, что женщина в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, за полтора года до аварии Украинская была лишена водительских прав.

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Очевидец происшествия рассказал, что иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022