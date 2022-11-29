Tesla объявила о рестайлинге Model 3

Компания Tesla планирует обновить кузов машины и модернизировать ряд функций Model 3 в третьем квартале 2023 года. Об этом 29 ноября сообщил портал Autonews.

Главной причиной рестайлинга электрокара стало желание компании упростить производство и сделать седан более доступным для клиентов. Новая Model 3 получит модифицированный ряд функций. Так, в Tesla рассказали, что производитель сократит количество компонентов, из которых собирается кузов электромобиля. Это приведет к незначительным изменениям экстерьера и существенно снизит затраты на его сборку.

Помимо этого, в планах Tesla усовершенствовать силовую электронику машины. В компании отметили, что изменения коснутся тех функций, которые оказались наиболее востребованными среди покупателей. Например, новая Model 3 может получить улучшенный центральный дисплей.

Сборка модернизированной Model 3 будет осуществляться на мощностях Шанхайского завода в Китае.

11 ноября «Автостат» сообщил, что российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В марочном рейтинге на первое место в октябре 2022 года вышла американская Tesla с результатом 80 купленных экземпляров. Это свыше четверти (28%) рынка. Затем еще одну четверть занял новичок сегмента — Volkswagen (в 2021 году электромобилей этого бренда в данном сегменте на рынке не было), показатель которого составил 72 электромобиля. На третьей позиции рейтинга специалисты поставил Audi (24 шт.). Замкнули топ-5 электромобилей по итогам октября 2022 года BMW (16 шт.) и BYD (15 шт.). Специалисты уточнили, что россияне в сегменте электромобилей в 2022 году стали приобретать такие марки, как отечественный Evolute, а также китайские Polestar, Xpeng и Zeekr.