Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15

Интернет-сервис Starlink американского предпринимателя Илона Маска повысил тарифы для жителей Украины с $60 до $75 в месяц. Это следует из письма, которое компания направила своих клиентам 29 ноября.

В документе говорится, что увеличилась стоимость не только интернета, но и оборудования. Терминал и антенна теперь будут обходиться в $700 вместо $500. Новые цены начнут действовать с 29 декабря.

Ранее, 22 ноября, обозреватель Foreign Policy Риши Айенгар заявил, что чрезмерная зависимость Киева от интернет-сервиса Starlink может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования. Однако за функционирование сервиса платит не Украина, что очень нестабильно. Частично услуги оплатили США, Великобритания и Польша.

Как 4 ноября сообщил телеканал CNN, на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за неоплаты. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

Между тем 1 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американское военное ведомство обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью, в том числе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Конкретное решение озвучено не было.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Спустя два дня Маск заявил, что все-таки продолжит безвозмездно финансировать работу терминалов.