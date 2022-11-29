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Главу МИД Белоруссии Макея похоронили в Минске

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Фото: ТАСС/БелТА/Павел Орловский
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Главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронили 29 ноября на Восточном кладбище Минска.

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Похороны проходили под оружейные залпы и исполнение гимна республики у центральной аллеи кладбища.

Ранее в этот же день состоялась церемония прощания с Макеем, на которой присутствовали его родные, сотрудники МИДа, руководители других министерств и ведомств. Также на церемонию прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве были потрясены этим сообщением.

Владимир Макей в начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годах занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 2012 года был министром иностранных дел страны.

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