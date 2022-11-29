Главу МИД Белоруссии Макея похоронили в Минске
Главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронили 29 ноября на Восточном кладбище Минска.
Похороны проходили под оружейные залпы и исполнение гимна республики у центральной аллеи кладбища.
Ранее в этот же день состоялась церемония прощания с Макеем, на которой присутствовали его родные, сотрудники МИДа, руководители других министерств и ведомств. Также на церемонию прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве были потрясены этим сообщением.
Владимир Макей в начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годах занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 2012 года был министром иностранных дел страны.