Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 военных
- Новости
- Армия
- Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 военных
Армия России продолжает наступление на донецком направлении. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил представитель российского военного ведомства.
По его словам, в районе села Белогорье Запорожской области ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских националистов.
Как добавил Конашенков, в Петропавловке и Берестовом Харьковской области, в Доброволье, Тернах, Торском, Верхнекаменском, Андреевке, Водяном и Новоселке Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в Никольском Херсонской области силами российской авиации, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает «Газета.Ru».
Также во вторник сообщалось, что российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Уточнялось, что это Перше-Травня и Андреевка. В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар.
14 ноября сообщалось, что российские войска полностью освободили село Павловка в ДНР.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».