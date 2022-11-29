Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии указали на высокий риск нехватки газа предстоящей зимой
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении всех крупных ТЭЦ и ГЭС страны
Мир
Турция выступила за расширение границ ЕС от Балкан до Грузии
Мир
Норвегия усилит безопасность оптоволоконных кабелей после диверсий на СП
Экономика
В Минфине сообщили о бесперебойном исполнении российского бюджета
Мир
Fly Baghdad запустит рейсы из Багдада в Москву с 22 декабря
Авто
Две модели кроссовера марки BYD представлены в России
Мир
В Австрии начнут раздавать продукты из супермаркетов в случае блэкаута
Политика
В Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни
Экономика
Мишустин заявил о продлении программы стимулирования найма на 2023 год
Мир
В НАТО решили нарастить присутствие от Черного до Балтийского моря
Мир
В бундестаге заявили об отсутствии у ФРГ альтернатив российскому газу
Сюжет:

Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 военных

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия России продолжает наступление на донецком направлении. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил представитель российского военного ведомства.

По его словам, в районе села Белогорье Запорожской области ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских националистов.

Как добавил Конашенков, в Петропавловке и Берестовом Харьковской области, в Доброволье, Тернах, Торском, Верхнекаменском, Андреевке, Водяном и Новоселке Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в Никольском Херсонской области силами российской авиации, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает «Газета.Ru».

Также во вторник сообщалось, что российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Уточнялось, что это Перше-Травня и Андреевка. В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар.

14 ноября сообщалось, что российские войска полностью освободили село Павловка в ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022