В Николаеве пьяный майор ВСУ протаранил машину скорой помощи
В Николаеве пьяный майор службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) протаранил машину скорой помощи и попытался скрыть преступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» во вторник, 29 ноября, со ссылкой на волонтера скорой помощи Анастасию Шевченко.
«Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, когда откроются автоматические ворота. Майор ВСП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади», — приводит канал слова волонтера.
Шевченко добавила, что в результате удара машина скорой помощи развернулась на 180 градусов и упала на бок.
Волонтер также утверждает, что после инцидента коллеги майора, приехавшие на место происшествия, «начали скручивать номера и заявили, что за рулем был другой человек».
До этого, 30 сентября, экс-офицер ВСУ рассказал о расстреле сослуживцев пьяными украинскими боевиками. По его словам, в войсках солдат «за людей никто не считал» и там под воздействием алкоголя и наркотиков «валили своих», даже не доходивших до фронта.