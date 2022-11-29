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В Николаеве пьяный майор ВСУ протаранил машину скорой помощи

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano
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В Николаеве пьяный майор службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) протаранил машину скорой помощи и попытался скрыть преступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» во вторник, 29 ноября, со ссылкой на волонтера скорой помощи Анастасию Шевченко.

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«Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, когда откроются автоматические ворота. Майор ВСП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади», — приводит канал слова волонтера.

Шевченко добавила, что в результате удара машина скорой помощи развернулась на 180 градусов и упала на бок.

Волонтер также утверждает, что после инцидента коллеги майора, приехавшие на место происшествия, «начали скручивать номера и заявили, что за рулем был другой человек».

До этого, 30 сентября, экс-офицер ВСУ рассказал о расстреле сослуживцев пьяными украинскими боевиками. По его словам, в войсках солдат «за людей никто не считал» и там под воздействием алкоголя и наркотиков «валили своих», даже не доходивших до фронта.

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