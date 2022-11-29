Bloomberg узнало планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 военно-воздушным силам (ВВС) Украины для «закрытия неба» от российских обстрелов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает Bloomberg.

Как пишет автор материала Джеймс Ставридис, после того как Россия начала наносить по инфраструктуре Украины ракетные удары, в НАТО намерены пересмотреть позицию по передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее.

«Лидеры в столицах стран НАТО также пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простой в освоении многоцелевой истребитель», — пишет Ставридис.

По его мнению, без этих мер воздушное противостояние и дальше будет идти в пользу России.

Обозреватель подчеркивает, что украинские ПВО не справляются с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.



«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной», — говорится в статье.

25 ноября стало известно, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot. При этом власти ФРГ посчитали, что передача комплексов Patriot станет совершенно новым шагом в рамках помощи Киеву, и напомнили, что страна уже поставила на территорию Украины системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса 26 ноября сообщила, что две трети стран — членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. При этом остаются 10 стран, которые могут еще поставлять вооружение Украине. В первую очередь это Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Днем ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

24 ноября газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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