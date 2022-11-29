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Bloomberg узнало планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей

Bloomberg: НАТО не исключает передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16
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Фото: Global Look Press/U. S. Air/Msgt. Matthew Plew
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Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 военно-воздушным силам (ВВС) Украины для «закрытия неба» от российских обстрелов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает Bloomberg.

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Как пишет автор материала Джеймс Ставридис, после того как Россия начала наносить по инфраструктуре Украины ракетные удары, в НАТО намерены пересмотреть позицию по передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее.

«Лидеры в столицах стран НАТО также пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простой в освоении многоцелевой истребитель», — пишет Ставридис.

По его мнению, без этих мер воздушное противостояние и дальше будет идти в пользу России.

Обозреватель подчеркивает, что украинские ПВО не справляются с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной», — говорится в статье.

25 ноября стало известно, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot. При этом власти ФРГ посчитали, что передача комплексов Patriot станет совершенно новым шагом в рамках помощи Киеву, и напомнили, что страна уже поставила на территорию Украины системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса 26 ноября сообщила, что две трети стран — членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. При этом остаются 10 стран, которые могут еще поставлять вооружение Украине. В первую очередь это Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Днем ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

24 ноября газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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