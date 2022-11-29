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ФИФА поставила точку в споре об участии Роналду в голе сборной Уругвая на ЧМ-2022

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Португальский футболист Криштиану Роналду не касался мяча в эпизоде с первым голом сборной Уругваю в матче чемпионата мира в Катаре. Об этом 29 ноября телеканалу ESPN сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

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«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Роналду не касался мяча головой в моменте с первым голом. Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», — заявили в ФИФА.

Матч между Португалией и Уругваем в рамках второго тура группового этапа прошел 28 ноября. На 54-й минуте португальцы открыли счет после штрафного в исполнении Бруну Фернандеша.

Первоначально гол был записан на Роналду, для которого этот мяч мог стать вторым на турнире. Однако позже стало известно, что форвард не успел коснуться мяча, и он залетел в ворота после удара Фернандеша.

В дальнейшем, в компенсированное время второго тайма, Фернандеш забил еще один мяч, установив окончательный счет 2:0. После этого сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира.

29 ноября Португальская футбольная федерация (PFT) пыталась оспорить решение об авторстве гола и намеревалась направить в ФИФА доказательства того, что именно Роналду забил мяч.

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