Маск сообщил об угрозе Apple удалить Twitter из App Store

Apple пригрозила удалить Twitter из App Store, сообщил 28 ноября американский предприниматель Илон Маск.

«Apple пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему», — посетовал Маск в соцсети.

Он также отметил, что Apple почти полностью прекратила рекламировать свою продукцию в Twitter. Тогда Маск задался вопросом, поддерживает ли эта компания свободу слова?

Следом он поинтересовался у пользователей соцсети, должна ли Apple сообщать о всех случаях применения цензуры, касающихся ее клиентов, создав соответствующий опрос (результаты голосования станут известны меньше чем через сутки).

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — добавил позднее Маск.

25 ноября Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Twitter удалят из App Store и Google Play.

2 ноября американский предприниматель заявил, что планирует сделать сервис самым достоверным источником информации в мире «независимо от политических пристрастий».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Маск предупреждал, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. По его словам, соцсеть будет делать «много глупостей». Бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.