Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы
Президент России Владимир Путин, выступая 29 ноября на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан Российской Федерации.
Он отметил, что вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, не должны служить оправданием для поверхностного разбирательства дел.
«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — подчеркнул Путин.
По его словам, от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей, поэтому к работе судов предъявляются высокие требования.
«Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров <...> но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний», — сказал глава государства.
Путин положительно оценил работу российских судей. Он указал, что даже в период пандемии суды в России работали в обычном режиме.
Одной из ключевых задач на ближайшее время, которая требует оперативного решения, является интеграция новых регионов в судебную систему страны, добавил Путин.