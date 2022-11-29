Два этапа дороги «Западная хорда» в Ростове построят за 6,6 млрд рублей
Третий и четвертый этапы строительства автодороги «Западная хорда» в Ростове-на-Дону обойдутся бюджету в 6,6 млрд рублей. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на информацию на портале госзакупок.
Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт на строительство третьего этапа с компанией «РостовАвтоДорСтрой». Она выполнит работы за 4,8 млрд рублей при начальной цене в 5,588 млрд рублей.
Контракт на четвертый этап строительства выиграло ООО «Т-Транс». Его стоимость составляет 1,8 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше стартовой цены.
Реализация обоих этапов стартует в 2023 году. Завершить работы подрядчики должны до 30 сентября 2024 года.
«Западная хорда» протянется от федеральной трассы А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе Ростова. В октябре стало известно, что первым этапом строительства тоже займется ООО «Т-Транс». Начать подготовительные работы компания планировала до конца года.