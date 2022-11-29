Россиянина приговорили к 120 дням тюрьмы за запуск дрона в Норвегии
Суд в Осло вынес обвинительный приговор россиянину за запуск дронов в Норвегии. Об этом 29 ноября сообщила телерадиокомпания NRK.
«Россиянин, задержанный 11 октября на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» по пути в Россию, приговорен к 120 дням тюрьмы», — говорится в сообщении.
Суд вычел 49 суток пребывания россиянина под стражей. Всего он проведет в тюрьме 71 день.
По данным телеканала, мужчину и его багаж досмотрели. В результате пограничники обнаружили несколько дронов и карты памяти с информацией.
Как следует из материалов дела, россиянин 47 раз запустил дроны в Норвегии в период с 27 августа по 11 октября. В ходе разбирательства осужденный заявлял, что был туристом и записи делал для себя.
Это не первый приговор россиянам, запустившим дроны в Норвегии. Так, 23 ноября, окружной суд Хордаланна приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Суд признал 34-летнего мужчину виновным. Из назначенного тюремного срока будут вычтены 29 дней, которые он уже провел под стражей.
27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания были безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.
Днем ранее посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы.