Все к одному

Текущий эпидемический сезон в чем-то особенный. Люди подвергаются сразу нескольким серьезным угрозам. Во-первых, уже проявляют высокую активность и распространяются среди населения вирусы гриппа А. Мы видим подъем заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых.

Во-вторых, продолжает циркулировать штамм коронавируса SARS-CoV2 «Омикрон» и его субтипы BA.2, BA.4, BA.5, BA.2.75. В том числе разновидности, которые подверглись мутациям и обладают высокой способностью к передаче от человека к человеку. То есть пандемия ковида продолжается.

Кроме того, уже проявляет активность группа респираторных вирусов, вызывающих ОРВИ, включая риносинцитиальный, вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и др., которые традиционно присутствуют среди сезонных респираторных возбудителей. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями наблюдается ежегодно в России с ноября по март включительно.

Группы высокого риска по тяжелому течению респираторных инфекций, гриппа и COVID-19 — это, прежде всего, люди с сахарным диабетом, избыточной массой тела, ожирением, метаболическим синдромом. Также это пациенты с различными иммунодефицитами, в частности с онкопатологией. В группе риска и люди, имеющие бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких, тяжелую патологию сердца, дыхательной системы, например, имеющие хроническую сердечную недостаточность или пороки сердца. А также пациенты, которые перенесли недавно оперативное вмешательство с кровопотерей.

Высок риск и для людей с аутоиммунными заболеваниями, серьезными нарушениями обмена макро- и микронутриентов, например вследствие голодания или недостатка белка в организме, имеющих почечную или печеночную недостаточность. Среди взрослых это также пациенты с гипертонической болезнью, анемиями и низким содержанием тромбоцитов.

Социальные группы риска — медицинские работники, военнослужащие, волонтеры и члены их семей, а также маленькие дети и беременные женщины.

Вирусы гриппа не будут спрашивать разрешения у журналистов, ученых, политиков, правительств стран, распространяться им или не распространяться, мутировать или не мутировать. Природные очаги гриппа невозможно ликвидировать.

Эпидемия гриппа не развивалась в течение 2020 и 2021 годов, но вирусы гриппа никуда не исчезли. Некоторое время они были вытеснены новым коронавирусом, но в нынешнем сезоне подъем заболеваемости наблюдается достаточно значительный. Это было и в южном полушарии ранее, и сейчас уже в северном полушарии.

Периодическое ослабление активности гриппозной инфекции с последующим ее усилением — характерная особенность циркуляции вирусов гриппа. Рост заболеваемости в этом году связан и с ослаблением иммунной прослойки после коронавруса, в том числе и вследствие постковидного синдрома. Также известно, что важными факторами являются изменение климата, миграция, скученность людей. То есть факторы разные и их много.

Достаточен ли охват вакцинацией против гриппа и ковида? Нет. Иммунной прослойки недостаточно, чтобы говорить о популяционном иммунитете. Это один из важных факторов того, что группы риска могут заболеть, в том числе тяжело. Проблема еще в том, что многие не доверяют вакцинации, живут предубеждениями. Им легче послушать каких-то блогеров, чем врачей, которые десятилетиями работают и знают, насколько коварны инфекционные заболевания, включая грипп и ковид.

Достаточно просто напомнить людям о том, что грипп может вызывать гриппозную пневмонию, у которой есть очень интересный синоним — «летальная пневмония». Летальная не от слова «летать», а от латинских cлов letalis, letum — «смерть». Вдумайтесь — грипп может вызывать смертельно опасную пневмонию. Достаточно много было случаев в истории человечества, когда даже практически здоровые люди могли получить это серьезное заболевание. Зачем рисковать и подвергать риску окружающих, когда можно привиться?

Что касается слова «тридемия» (эпидемия на основе трех разных вирусов), то его фактически придумали журналисты. От того, что мы назовем ситуацию тридемией, тетрадемией или пентадемией, ничего не изменится. Одномоментно циркулируют больше чем три вируса, это просто игра слов. Кому-то нравится называть коронавирус «Кентавр», кому-то «Центавр». Чего только не придумывают, но это не официальные названия возбудителей, и они отвлекают от решения серьезных задач, которые стоят перед медиками и обществом в целом.

Автор — к.м.н., врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

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