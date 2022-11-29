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Следствие ходатайствовало об аресте сбившей мать с двумя детьми в Москве женщины

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Фото: Управление СК РФ по г. Москве
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Следствие ходатайствует об аресте Натальи Украинской, сбившей мать с двумя детьми в Москве. Об этом 29 ноября «Известиям» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

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Уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), рассматривается Хорошевским районным судом.

В настоящее время формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Украинской. Также планируется назначение автотехнической экспертизы.

27 ноября автомобиль Kia, за рулем которого была Украинская, наехал на женщину с двумя маленькими детьми.

Как рассказал очевидец происшествия, иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

В результате мать детей погибла. Позже скончался ее малолетний сын. Дочка потерпевшей была выписана из больницы спустя два дня.

28 ноября в прокуратуре сообщили о задержании Украинской. В этот же день стало известно, что женщина в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, за полтора года до аварии Украинская была лишена водительских прав.

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

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