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Норвегия усилит безопасность оптоволоконных кабелей после диверсий на СП

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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После диверсий на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП-2) власти Норвегии решили усилить меры по обеспечению безопасности подводных волоконно-оптических кабелей, дополнительно выделив на это $4,3 млн. Об этом 29 ноября сообщило Bloomberg со ссылкой на заявление местных властей.

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В статье говорится, что морские оптоволоконные кабели являются важной частью инфраструктуры морских нефтегазовых установок. После диверсии на «Северных потоках» норвежские власти приняли решение дополнительно выделить $4,3 млн на приобретение оборудования, которое позволит выявлять угрозы и следить за важными участками этих линий.

25 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что после терактов на газопроводах СП и СП-2 защита подводных трубопроводов стала приоритетом национальной безопасности европейских стран. По информации источника газеты в НАТО, после диверсии альянс нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Утечки на обеих нитках были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Газета Die Welt 17 ноября сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

12 октября президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Глава государства констатировал, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях. Тогда же он заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке трубопровода «Северный поток – 2», в том числе поставлять дополнительные объемы.

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