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Миллиардера из США обвинили в изнасиловании 20-летней давности

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Javier Rojas
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В США против миллиардера Леона Блэка подан иск по обвинению в изнасиловании 20-летней давности. Об этом 28 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на суд штата Нью-Йорк.

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«На соучредителя Apollo Global Management Леона Блэка подала в суд женщина, которая утверждает, что миллиардер изнасиловал ее в 2002 году в доме Джеффри Эпштейна на Манхэттене», — говорится в материале.

В своем иске Черри Пирсон заявила, что в 2000 году с ней связалась некая женщина, чтобы свести ее с Джеффри Эпштейном, который якобы должен был финансово помочь девушке.

На первой встрече Эпштейн сделал девушке 20-минутный «массаж» и заплатил за это $300. Однако в следующий раз он познакомил ее с Блэком, который также дал $300, но затем изнасиловал, утверждает Пирсон.

По ее словам, Блэк еще несколько раз пытался связаться с ней, а позже отправил $5 тыс., чтобы она расплатилась с долгами, но девушка отказала.

Адвокат миллиардера заявила, что обвинения в адрес ее подзащитного ложные. В своем обращении она добавила, что намерена использовать все средства для опровержения иска.

Эпштейн, дом которого упоминается в иске Пирсон, покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. До этого прокуратура сообщала о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет.

В СМИ и соцсетях тогда активно распространилась версия, согласно которой Эпштейн мог быть убит. Тогдашний президент США Дональд Трамп даже ретвитнул запись о возможной причастности к произошедшему экс-президента Билла Клинтона, так как до этого СМИ сообщили, что в особняке Эпштейна был обнаружен портрет Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

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