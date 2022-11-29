Шлеменко рассказал о первых заработанных деньгах за победы в поединках
Боец MMA Александр Шлеменко 29 ноября ответил на вопросы корреспондента телеканала РЕН ТВ Олега Барышева о спортивной карьере и первых заработках от поединков.
Он отметил, что самым запоминающимся стал первый бой в карьере, который продлился всего 40 секунд. При этом за выход на ринг давали $50, а за победу — в три раза больше. При этом Шлеменко заявил, что был в те времена студентом и на все турниры ездил за свои деньги.
«Мне хотелось развиваться как спортсмену, еще хотелось уже 19-летнему парню хоть чуть-чуть денег зарабатывать. А где их брать-то? То есть повышенная стипендия, ну это смешная стипендия, в районе, знаете, 650 рублей. Ну чтобы вы понимали, на тот момент — это 2004 год — 650 рублей — это смешные деньги», — отметил Шлеменко.
Первые заработанные на поединках деньги боец потратил на покупку автомобиля. По его словам, для него было очень важно приобрести машину. В те годы, как отметил Шлеменко, можно было купить авто за 80 тыс. рублей, и ему удалось взять «ВАЗ-2108».
Бой Шлеменко и Магомеда Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет поединок в прямом эфире.
Шлеменко 29 ноября отметил, что самым опасным оружием Исмаилова являются его руки. В свою очередь Исмаилов накануне рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба.