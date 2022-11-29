Саммит НАТО не обсуждает вопрос вступления Украины в альянс

Обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке саммита, заявила 29 ноября глава МИД Словении Таня Файон в ходе саммита альянса в Бухаресте.

«Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени — когда и как», — подчеркнула она.

Файон также отметила, что в данный момент вопрос о вступлении Украины в НАТО «находится на столе» и Словения готова к обсуждению этого вопроса в более подходящее время.

«Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине — от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко», — резюмировала глава МИД Словении.

Ранее, 25 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми для Украины. Столтенберг напомнил, что в последние годы в блок были приняты Черногория и Северная Македония, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. По его словам, такие решения «показывают отсутствие у России вето на расширение альянса».

До этого, 12 октября, глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Резников также выразил мнение, что вступление в НАТО «откроет новые горизонты» для Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стали факторами начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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