Россиян предупредили о рисках при путешествиях в страны Европы

Туристические поездки в Европу для россиян сейчас сопряжены с различными сложностями и рисками. О них эксперты рассказали в пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 29 ноября.

Как отметил директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, на данный момент действует предостережение от МИД России. В нем ведомство призывает граждан оценивать риски при посещении стран Европы. Кроме того, на сегодняшний день девять европейских стран не выдают ни в каком виде туристические визы россиянам.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин подчеркнул, что выдача шенгенских виз европейскими странами сопряжена с многочисленными условиями.

«Во-первых, период поездки, во-вторых, могут предъявить требования к финансовой состоятельности. В-третьих, наши платежные системы там не действуют, поэтому есть необходимость получения карты в третьей стране. Да, это выполняется, но слишком должно быть велико желание», — сказал он.

По мнению Барзыкина, оснований выезжать в Европу с туристическими целями для россиян сейчас нет, поскольку это связано со многими рисками.

«Риски высокие, неопределенность высокая, ну и правозащита снижена, потому что наши консульские учреждения там сокращены. Ну и вас могут на границе просто вернуть без обоснования», — добавил он.

В свою очередь исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова отметила, что у россиян всё меньше желания лететь в Европу в туристических целях.

«Надо сказать, что не все предоставляют шенгенские визы, а если предоставляют, то короткие. Причина еще вот в чем: очень долго лететь и дорого, поэтому у людей всё меньше желания лететь в Европу именно на отдых. Цены просто недоступны», — указала специалист.

Ранее, 20 октября, представители туротрасли сообщили «Известиям», что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. По их словам, в среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года.

Ряд стран ранее закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.