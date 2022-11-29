Две модели кроссовера марки BYD представлены в России

Один из российских автодилеров приступил к продажам в РФ новых китайских кроссоверов марки BYD. Модель Tang стоит от 7 450 000 рублей, а Song Plus обойдется в 4 950 000 рублей, сообщила 29 ноября «Российская газета».

BYD Tang оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 245 л.с. Запас хода на одном заряде доходит до 505 км, а разгон до 100 км занимает 4,6 с. Электрический кроссовер заряжается за 30 минут с 30% уровня заряда АКБ до 80%. Отличительная особенность электрокара — 12,8-дюймовый центральный поворотный дисплей. В зависимости от предпочтений водителя он может располагаться горизонтально или вертикально.

Другой автомобиль, BYD Song Plus, доступен в Росси в двух версия: гибридный вариант с полуторалитровым мотором мощностью 197 л.с., и с электрическим мотором мощностью 184 л.с. Гибридный кроссовер на электротяге может проехать 110 км. Заявленный расход топлива — 4,5 л на 100 км пути, совокупный запас хода — более 1000 км. С места до 100 км/ч электроверсия разгоняется за 8,5 с, а ее максимальная скорость составляет 160 км/ч. Паспортный запас хода на одном заряде составляет 505 км по циклу NEDC. Специалисты полагают, что реальный запас хода машины составит не более 350–450 км. При использовании зарядки машины от «быстрых станций» полностью восполнить электроэнергию можно будет за 74 минуты.

Дилер отметил, что первая партия электрокаров будет являться «пробой пера», чтобы оценить интерес к электромобилям, прежде чем привезти в РФ десятки таких машин.

9 ноября китайский производитель электромобилей BYD объявил, что в 2023 году представит на рынок новый бренд премиум-класса — марку Yangwang. Внешне машина похожа на классический внедорожник в стиле Land Rover Defender. В основе будущего SUV будет лежать новая оригинальная платформа, которая никак не связана с нынешней BYD e-platform 3.0, на которой построены современные легковые электрокары марки. В компании уточнили, что Yangwang намерена создавать машины с прорывными технологиями и перспективным дизайном, стремясь предоставить пользователям беспрецедентную производительность и новые впечатления.