Американские избиратели перестали рассматривать поддержку Украины как главный приоритет политики США. Об этом говорят данные соцопроса компании Morning Consult, опубликованные во вторник, 29 ноября.

Согласно этим данным, конфликт на Украине на данный момент занимает шестое место по важности для демократов и десятое — для республиканцев.

«Конфликт на Украине занимает шестое место среди демократов и десятое место среди республиканцев. Его место в рейтинге последней группы предполагает, что усилия по урегулированию войны и оказанию дальнейшей экономической и военной помощи Украине рискуют быть лишены приоритета», — отмечается в материале.

Главными же проблемами эти группы избирателей назвали изменение климата и нелегальную миграцию соответственно.

Опрос показал, что почти половина избирателей-республиканцев (46%) и треть демократов (32%) хотят большего изоляционизма во внешней политике США, отмеченного ограниченным участием страны за рубежом и большей закрытостью для мировой торговли и потоков капитала.

Накануне издание The Guardian написало о том, что Украина рискует лишиться поддержки США и ЕС из-за надвигающихся на Запад проблем. Отмечалось, что темпы поставок оружия и предоставления финансовой помощи киевскому режиму уже замедляются, поскольку Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов затруднены.

Ранее, 24 ноября, американский эксперт Даг Бэндоу в статье для The American Conservative призвал власти Соединенных Штатов отказаться от безоговорочной поддержки Киева.

19 ноября китайские СМИ отметили, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине.

11 ноября обозреватель Global Times Андрей Кортунов также указал на усталость администрации США от поддержки Украины. Он отметил, что зацикленность Белого дома на украинской теме помешала американскому правительству сосредоточиться на внутренних проблемах страны: инфляция, аборты, иммиграция, преступность и изменение климата, указывает автор.

Западные страны начали оказывать усиленную военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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