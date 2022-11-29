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В Австрии начнут раздавать продукты из супермаркетов в случае блэкаута

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Фото: Global Look Press/VIE7143/Leopold Nekula
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Министерство сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии совместно с энергетическим ведомством подготовило план экстренной раздачи продуктов из супермаркетов населению в случае блэкаута предстоящей зимой. Об этом сообщила 29 ноября пресс-служба Минсельхоза.

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«Представленное сегодня решение на случай возможного отключения электроэнергии <...> показывает, что торговля продуктами питания готова к кризису в качестве [элемента] системы критически важной инфраструктуры», — приводятся в пресс-релизе слова главы ассоциации ритейлеров продуктов питания Кристофа Тамандла.

Согласно плану, в первый день блэкаута продуктовые магазины не будут работать из-за необходимости принять меры предосторожности.

Во второй день продукты планируют раздавать возле супермаркетов с 10:00 до 15:00 часов по местному времени. При этом жителям нельзя выбирать содержимое наборов, но часть товаров можно будет докупить за деньги.

На третий день австрийцы смогут получить в супермаркетах лишь сухие продукты длительного хранения.

В начале октября аналитики подсчитали, что расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить €1–1,6 трлн.

В сентябре Еврокомиссия предложила временно изымать сверхприбыль у компаний нефтяной, газовой и угольной промышленности Евросоюза, доходы которых в 2022 году выросли более чем на 20% в сравнении со средним показателем за три последних года, и использовать эти финансовые средства для снижения цен на электричество.

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