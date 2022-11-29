В Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни
В Кремле не обсуждали вопрос о возвращении в России смертной казни. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас не было обсуждений этого вопроса», — сказал Песков ТАСС.
Ранее, 2 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны саботажников расстреливали.
На следующий день Песков подчеркнул, что дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России в настоящее время в Кремле не ведется.
В конце июня председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.
Как добавил глава КС, вернуть в стране смертную казнь можно только в случае принятия новой конституции.
Спустя месяц председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» также выступил против возвращения смертной казни в России.
Ссылаясь на заявления Зорькина, он напомнил, что мораторий на смертную казнь в стране не является следствием вступления РФ в Совет Европы, добавив, что ситуация может измениться лишь в случае принятия новой конституции.