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Школу в Нягани перевели в дистанционный режим обучения из-за вспышки ротавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Школа № 2 в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, где 82 человека заболели ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, временно переведена в дистанционный режим обучения. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в местном департаменте образования.

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«В связи со вспышкой кишечной инфекции школа № 2 переведена с 25 ноября по 2 декабря в дистанционный режим обучения. Проводится расследование причин возникновения заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по устранению рисков распространения инфекции уже проведены. Также в настоящее время осуществляются дополнительные мероприятия по контролю организации питания в образовательных организациях Нягани, добавили в департаменте.

Об отравлении 82 человек в школе Нягани сообщил ранее в этот день мэр города Иван Ямашев. Занятия были отменены с 24 ноября.

Прокуратура Югры взяла на контроль ситуацию и поручила провести в связи с этим проверку. В ходе нее установят причины и условия возникновения массового заболевания, а также будет дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

22 ноября стало известно, что в Приамурье возбудили уголовное дело после массового отравления в школе. В общей сложности заболели 23 человека, в основном это дети в возрасте от семи до 17 лет. Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заболевания стал сотрудник пищеблока образовательного учреждения.

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