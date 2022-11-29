Самарчанка отсудила у ТСЖ больше 200 тыс. рублей за падение при гололеде
Прокуратура через суд добилась выплаты компенсации для жительницы Самары, которая получила травмы при падении у подъезда жилого дома во время гололеда. Коммунальщики обязаны возместить стоимость лечения, неполученную заработную плату в размере 186 тыс. рублей, а также компенсировать моральный вред.
Инцидент произошел в декабре 2021 года. 52-летняя женщина упала на подходе к подъезду дома по улице Пионерской, в результате она получили закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением обломков. До марта 2022 года самарчанка была нетрудоспособна, сообщает НИА «Самара».
В ходе прокурорской проверки установлено, что ТСЖ «Воскресенское» не выполнило обязанности по очистке придомовой территории от снега и наледи, вследствие чего и была получена травма. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.