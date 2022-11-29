Путин отметил важность соответствия судей «олимпийскому» статусу судов

Суды — это олимп правовой системы, судьи должны соответствовать этому «олимпийскому» статусу. Об этом 29 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на X Всероссийском съезде судей.

По его словам, все отношения между гражданами, между гражданами и государством, между участниками экономической деятельности «в конечном итоге регулируются законодательством, нормами права».

«А вот применение этих норм, конечное, окончательное слово за применением этих норм находится в руках судов, которые стоят на самой вершине правовой системы, на Олимпе этой правовой системы», — сказал глава государства.

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