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Эксперт оценил попытки стран ЕС согласовать потолок цен на нефть РФ

Эксперт Митрахович о разногласиях в ЕС насчет потолка цен на нефть РФ: Польша всегда настаивала на более жестких мерах в отношении РФ
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Фото: Global Look Press/ Nikolay Gyngazov
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Польша, из-за которой страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться об уровне ограничения цен на нефть из РФ, всегда настаивала на более жестких мерах в отношении РФ, рассказал «Известиям» 29 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Польша всегда настаивала на более жестких мерах в отношении России. Можем вспомнить историю всех предыдущих санкционных пакетов Европейского союза. <…> Польша в прошлом предлагала включить российский газ в санкционный пакет, но эти решения не были приняты, поэтому сейчас есть вероятность, что более жесткие меры приняты не будут», — отметил он.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

По мнению эксперта, в ЕС могут прийти к согласию и установить потолок цен на российский энергоресурс в районе $65 за баррель.

При этом он напомнил, что цена российской нефти с дисконтом уже составляет менее $65 за баррель.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался уровень ограничения стоимости российского энергоресурса.

28 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники написало, что страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за позиции Польши.

На следующий день, 29 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурс из РФ, каким бы он не был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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