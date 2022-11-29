Регионы Арктики получат свыше 2,6 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Правительство Российской Федерации выделит более 2,628 млрд рублей на развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры четырех арктических регионов — Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Чукотского автономного округа. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

««Социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны и повышение качества человеческого капитала на северных территориях входят в число ключевых приоритетов России на посту председателя в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Считаем необходимым стимулировать всестороннее устойчивое развитие арктических территорий как в экономическом, так и человеческом измерениях. Возрастающий позитивный потенциал Арктики в первую очередь необходимо использовать для обеспечения процветания и прогресса в интересах всего населения Заполярья»», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

В Республике Коми за счет бюджета будет построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Колва близ города Усинска. В Архангельской области за счет федерального финансирования закупят 15 автомобилей скорой помощи и медоборудование, а в Чукотском автономном округе на средства федерального бюджета приобретут и установят модульный фельдшерско-акушерский пункт, следует из распоряжения правительства.

Кроме того, часть средств будет направлена на развитие аэропортовой, транспортной и дорожной инфраструктуры: Республика Коми приобретет оборудование для наземного обеспечения полетов на аэродромах Воркуты, Усинска, Инты и села Усть-Цильма, а также 20 автобусов для местных перевозок, пожарную, коммунальную и снегоочистительную технику.

Средства из федерального бюджета в Архангельской области будут направлены на капитальный ремонт бассейна Морской кадетской школы в Северодвинске и ремонт нескольких социальных учреждений. В Архангельске также возведут и оснастят крытую хоккейную площадку, а в Северодвинске отремонтируют Окружную улицу и благоустроят территорию в районе проспекта Победы и улицы Лебедева. В свою очередь, в Мурманске федеральные средства позволят спроектировать и построить два жилых дома для работников соцсферы региона.

Помимо этого, Чукотский автономный округ получит возможность приобрести и установить модульное здание для размещения центра культуры и досуга в селе Тавайваам и завершить благоустройство горнолыжной базы на сопке Михаила.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Арктической зоны России.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 годах Одним из основных приоритетов российской стороны является развитие человеческого капитала в регионе. Россия уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивого развития и достижению позитивных изменений жизнедеятельности коренных малочисленны народов Арктики, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни, обеспечению поступательного социально-экономического развития всего региона. Оператор мероприятий председательства – Фонд Росконгресс.