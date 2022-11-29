Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов РФ
Авто
В Китае заметили Chery Tiggo 8 с новым дизайном
Мир
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Мир
Генсек НАТО призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев
Мир
Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией не работает
Пресс-релизы
Регионы Арктики получат свыше 2,6 млрд рублей на развитие инфраструктуры
Новости компаний
Банк ДОМ.РФ подключил сервис моментальной онлайн-оплаты через СБП
Авто
На выставке BW Expo представили вахтовый автобус «КамАЗ-6250»
Экономика
ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
Общество
Путин призвал оперативно интегрировать новые регионы в судебную систему России
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей

Регионы Арктики получат свыше 2,6 млрд рублей на развитие инфраструктуры

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Российской Федерации выделит более 2,628 млрд рублей на развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры четырех арктических регионов — Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Чукотского автономного округа. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

««Социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны и повышение качества человеческого капитала на северных территориях входят в число ключевых приоритетов России на посту председателя в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Считаем необходимым стимулировать всестороннее устойчивое развитие арктических территорий как в экономическом, так и человеческом измерениях. Возрастающий позитивный потенциал Арктики в первую очередь необходимо использовать для обеспечения процветания и прогресса в интересах всего населения Заполярья»», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

В Республике Коми за счет бюджета будет построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Колва близ города Усинска. В Архангельской области за счет федерального финансирования закупят 15 автомобилей скорой помощи и медоборудование, а в Чукотском автономном округе на средства федерального бюджета приобретут и установят модульный фельдшерско-акушерский пункт, следует из распоряжения правительства.

Кроме того, часть средств будет направлена на развитие аэропортовой, транспортной и дорожной инфраструктуры: Республика Коми приобретет оборудование для наземного обеспечения полетов на аэродромах Воркуты, Усинска, Инты и села Усть-Цильма, а также 20 автобусов для местных перевозок, пожарную, коммунальную и снегоочистительную технику.

Средства из федерального бюджета в Архангельской области будут направлены на капитальный ремонт бассейна Морской кадетской школы в Северодвинске и ремонт нескольких социальных учреждений. В Архангельске также возведут и оснастят крытую хоккейную площадку, а в Северодвинске отремонтируют Окружную улицу и благоустроят территорию в районе проспекта Победы и улицы Лебедева. В свою очередь, в Мурманске федеральные средства позволят спроектировать и построить два жилых дома для работников соцсферы региона.

Помимо этого, Чукотский автономный округ получит возможность приобрести и установить модульное здание для размещения центра культуры и досуга в селе Тавайваам и завершить благоустройство горнолыжной базы на сопке Михаила.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Арктической зоны России.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 годах Одним из основных приоритетов российской стороны является развитие человеческого капитала в регионе. Россия уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивого развития и достижению позитивных изменений жизнедеятельности коренных малочисленны народов Арктики, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни, обеспечению поступательного социально-экономического развития всего региона. Оператор мероприятий председательства – Фонд Росконгресс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022